Оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю

У таблицю з оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна внесли показники станом на 1 серпня.

Фото: НПУ

Нотаріальна палата України повідомила, що оновила таблицю щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна. Про це йдеться на офіційному сайті НПУ.

«Нотаріальна палата України актуалізувала таблицю щодо порядку оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця, з урахуванням чинної редакції Податкового кодексу України, а також інформації розміщеної на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби України.

В тому числі в частині оподаткування доходів, отриманих при відчуженні одного або двох об’єктів нерухомості, які були одержані відчужувачем у спадщину: посилання 1, посилання 2.

Додатково звертаємо увагу, що відповідно до пункту 172.5 статті 172 Податкового кодексу України, сума податку визначається та самостійно сплачується через банки, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, неподільний об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості, – до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, неподільний об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України, за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі податковий орган надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий податковий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення», - сказано у повідомленні.

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