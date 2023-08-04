Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

  1. В Україні

Оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю

10:51, 4 серпня 2023
У таблицю з оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна внесли показники станом на 1 серпня.
Оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю
Фото: НПУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нотаріальна палата України повідомила, що оновила таблицю щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна. Про це йдеться на офіційному сайті НПУ.

«Нотаріальна палата України актуалізувала таблицю щодо порядку оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця, з урахуванням чинної редакції Податкового кодексу України, а також інформації розміщеної на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби України.

В тому числі в частині оподаткування доходів, отриманих при відчуженні одного або двох об’єктів нерухомості, які були одержані відчужувачем у спадщину: посилання 1, посилання 2.

Додатково звертаємо увагу, що відповідно до пункту 172.5 статті 172 Податкового кодексу України, сума податку визначається та самостійно сплачується через банки, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, неподільний об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості, – до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, неподільний об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України, за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі податковий орган надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий податковий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду