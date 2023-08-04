Радів, що «вбив» цивільного: судитимуть військового рф, який розстріляв автомобіль з подружжям

На Харківщині російські військові розстріляли цивільний автомобіль.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Заочно судитимуть російського військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство двох цивільних осіб, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що обвинувачений – мешканець москва, старший лейтенант, командир 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр (батальйонної мотострілецької групи) 15-ого мотострілецького полку 2-оі мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО (воєнного округу), командир мотострілецької роти зс рф.

23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі до Бахмута, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки.

Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною він, сміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил».

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