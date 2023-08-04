Радовался, что «убил» гражданского: будут судить военного рф, который расстрелял автомобиль с супругами

В Харьковской области российские военные расстреляли гражданский автомобиль.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Заочно будут судить российского военнослужащего по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с законченным покушением на умышленное убийство двух гражданских лиц, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Установлено, что обвиняемый – житель москвы, старший лейтенант, командир 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона БТГр (батальонной мотострелковой группы) 15-го мотострелкового полка 2-ой мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного ВО (военного округа), командир мотострелковой роты ВС РФ.

23 июня 2022 года супруги из Донецкой области поехали на собственном автомобиле в Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей. Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их автомобиль расстреляли российские военные.

Женщина пыталась спасти мужа, однако оккупанты продолжили обстрелы. В это время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля.

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужа. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

Женщина пыталась спасти мужа, однако оккупанты продолжили обстрелы. В это время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля.

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужа. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

В это время оккупанты подошли к расстрелянной машине и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги. Мужчина более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ.

Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой он, смеясь в трубку, сказал: «Я человека сегодня убил».

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