У Хмельницькій ОВА показали наслідки трьох ракетних обстрілів за добу: фото

Через обстріл на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді спалахнула пожежа.

Від 5 серпня російські окупанти тричі атакували Хмельницьку область — цілили в аеродром у Старокостянтинові. Більшість ракет збито. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна кількох приватних будинків, вибила вікна в одному з комунальних закладів культури, приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Через обстріл на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді спалахнула пожежа. Поранення отримав працівник.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1400 кв.м.

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