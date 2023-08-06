В Хмельницкой ОВА показали последствия трех ракетных обстрелов в сутки: фото

Из-за обстрела на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине вспыхнул пожар.

С 5 августа российские оккупанты трижды атаковали Хмельницкую область — целили в аэродром в Староконстантинове. Большинство ракет сбито. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Взрывная волна повредила кровлю, двери и окна нескольких частных домов, выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении.

Из-за обстрела на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине вспыхнул пожар. Ранение получил работник.

Пожар удалось ликвидировать на площади 1400 кв.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.