Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда по делу о возмещении МТСБУ ущерба вместо ликвидированного страховщика

МТСБУ только гарантирует получение возмещения потерпевшим и не может отвечать за просрочку выполнения обязательств по выплате страховщиком страхового возмещения по договорам страхования, - БП ВС.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.

  1. В Украине

В Хмельницкой ОВА показали последствия трех ракетных обстрелов в сутки: фото

11:41, 6 августа 2023
Из-за обстрела на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине вспыхнул пожар.
В Хмельницкой ОВА показали последствия трех ракетных обстрелов в сутки: фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 5 августа российские оккупанты трижды атаковали Хмельницкую область — целили в аэродром в Староконстантинове. Большинство ракет сбито. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Взрывная волна повредила кровлю, двери и окна нескольких частных домов, выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении.

Из-за обстрела на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине вспыхнул пожар. Ранение получил работник.

Пожар удалось ликвидировать на площади 1400 кв.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси