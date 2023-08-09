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Марченко назвав розмір військових видатків та міжнародної допомоги в держбюджеті на 2023 рік

11:25, 9 серпня 2023
Однак міністр розповів, що міжнародна допомога Україні поки не гарантована.
Марченко назвав розмір військових видатків та міжнародної допомоги в держбюджеті на 2023 рік
Фото: epravda.com.ua
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У державному бюджеті на 2024 рік військові видатки будуть закладені в розмірі, не меншому ніж цього року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Крім того, за його словами, знадобиться міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів.

«Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року», - сказав він.

За його словами, видатки на оборону у 2023 році становлять 1,6 трильйона гривень.

«Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів - це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший», - сказав він.

Марченко наголосив, що Україна має витерпіти цю військову кампанію, профінансувавши всі необхідні видатки, яких потребує цей сектор. «Бо це зараз пріоритет №1. Все інше – вторинно», - додав він.

Однак міністр розповів, що міжнародна допомога Україні поки не гарантована.

«Ніхто не гарантує допомогу. І навіть бюджет, коли ми готували 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги», - сказав він.

Марченко повідомив, що фінансування на 2023 рік забезпечили.

«2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся. Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу», - розповів Марченко.

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