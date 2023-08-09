Мати відмовляється надавати батьку свідоцтво про народження дитини – як вийти із ситуації

У випадках, коли один із батьків стикається з відмовою іншого батька чи матері надати свідоцтво про народження спільної дитини, існує можливість отримати дублікат цього документа у будь-якому відділі Державної реєстраційної служби актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Основні правила повторної видачі свідоцтва про народження в таких випадках наступні:
Незалежно від місця реєстрації: Повторне свідоцтво можна отримати незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
Батькам та усиновителям: Повторно видавати свідоцтва можливо батькам та усиновителям, незалежно від віку дитини.
Представникам з документальним підтвердженням повноважень: Свідоцтва можуть бути повторно видані і представникам осіб, які мають право на їхнє отримання, за наявності документального підтвердження їх повноважень.
Громадянам особисто: Особам, які особисто звернулися до відділу ДРАЦС, повторні свідоцтва видаються в той самий день за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа.
Рівна юридична сила: Відновлені свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і оригінальні документи.
Зручний спосіб через портал Дія: Також є можливість подати заяву на повторну видачу свідоцтва через онлайн-портал Дія, що дозволяє зробити це без виходу з дому.
Крім свідоцтва про народження, можна замовити дублікат свідоцтва або витяг:
- про зміну імені;
- про реєстрацію шлюбу;
- про розірвання шлюбу;
- про смерть.
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