Мати відмовляється надавати батьку свідоцтво про народження дитини – як вийти із ситуації

Дублікат про народження дитини можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС.

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У випадках, коли один із батьків стикається з відмовою іншого батька чи матері надати свідоцтво про народження спільної дитини, існує можливість отримати дублікат цього документа у будь-якому відділі Державної реєстраційної служби актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Основні правила повторної видачі свідоцтва про народження в таких випадках наступні:

Незалежно від місця реєстрації: Повторне свідоцтво можна отримати незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Батькам та усиновителям: Повторно видавати свідоцтва можливо батькам та усиновителям, незалежно від віку дитини.

Представникам з документальним підтвердженням повноважень: Свідоцтва можуть бути повторно видані і представникам осіб, які мають право на їхнє отримання, за наявності документального підтвердження їх повноважень.

Громадянам особисто: Особам, які особисто звернулися до відділу ДРАЦС, повторні свідоцтва видаються в той самий день за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа.

Рівна юридична сила: Відновлені свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і оригінальні документи.

Зручний спосіб через портал Дія: Також є можливість подати заяву на повторну видачу свідоцтва через онлайн-портал Дія, що дозволяє зробити це без виходу з дому.

Крім свідоцтва про народження, можна замовити дублікат свідоцтва або витяг:

про зміну імені;

про реєстрацію шлюбу;

про розірвання шлюбу;

про смерть.

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