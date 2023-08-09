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  1. В Украине

Мать отказывается предоставлять отцу свидетельство о рождении ребенка – как выйти из ситуации

11:44, 9 августа 2023
Дубликат о рождении ребенка можно получить в любом отделе ГРАГС.
Мать отказывается предоставлять отцу свидетельство о рождении ребенка – как выйти из ситуации
Источник фото: УНН
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В случаях, когда один из родителей сталкивается с отказом другого отца или матери предоставить свидетельство о рождении общего ребенка, существует возможность получить дубликат этого документа в любом отделе Государственной регистрационной службы актов гражданского состояния (ГРАГС). Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Основные правила повторной выдачи свидетельства о рождении в таких случаях следующие:

Независимо от места регистрации: Повторное свидетельство можно получить независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Родителям и усыновителям: Повторно выдавать свидетельства возможно родителям и усыновителям, независимо от возраста ребенка.

Представителям с документальным подтверждением полномочий: Свидетельства могут быть повторно выданы и представителям лиц, имеющих право на их получение, при наличии документального подтверждения их полномочий.

Гражданам лично: Лицам, которые лично обратились в отдел ГРАГС, повторные свидетельства выдаются в тот же день при условии предъявления паспорта или паспортного документа.

Равная юридическая сила: Восстановленные свидетельства о рождении имеют такую же юридическую силу, как и оригинальные документы.

Удобный способ через портал Дія: Также есть возможность подать заявление на повторную выдачу свидетельства через онлайн-портал Дія, что позволяет сделать это без выхода из дома.

Кроме свидетельства о рождении, можно заказать дубликат свидетельства или выписку:

  • о смене имени;
  • о регистрации брака;
  • о расторжении брака;
  • о смерти.

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