Марченко назвал размер военных расходов и международной помощи в госбюджете на 2023 год

Однако министр рассказал, что международная помощь Украине пока не гарантирована.

Фото: epravda.com.ua

В государственном бюджете на 2024 год военные расходы будут заложены в размере, не меньшем, чем в этом году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Радіо Свобода».

Кроме того, по его словам, понадобится международная помощь более чем на 40 млрд долларов.

«Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы планируем на уровне 2023 года», - сказал он.

По его словам, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен.

«Но это еще не окончательная цифра. Это при том, что налогами мы собираем 1300 миллиардов. 1 600 миллиардов – это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И потому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны поменьше», - сказал он.

Марченко подчеркнул, что Украина должна вытерпеть эту военную кампанию, профинансировав все необходимые расходы, в которых нуждается этот сектор. «Ведь это сейчас приоритет №1. Все остальное – вторично», - добавил он.

Однако министр рассказал, что международная помощь Украине пока не гарантирована.

Никто не гарантирует помощь. И даже бюджет, когда мы готовили в 2023 году, у нас не было уверенности, что у нас есть под каждое из этих расходов договор помощи», - сказал он.

Марченко сообщил, что финансирование на 2023 год было обеспечено.

«2024 год пока есть понимание только, что у нас есть помощь от ЕС. 50 млрд евро на 4 года. Есть МВФ, который помогает нам собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь. Это очень важно. Потому что США оказывают грантовую помощь», - рассказал Марченко.

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