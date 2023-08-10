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Біля декількох київських шкіл, які не мають своїх укриттів, облаштують окремі підземні укриття – КМВА

10:29, 10 серпня 2023
Щодо форм та форматів навчання, у КМВА зазначили, що вони будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.
Біля декількох київських шкіл, які не мають своїх укриттів, облаштують окремі підземні укриття – КМВА
Джерело фото: КМДА
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Київ готується до нового навчального року. Як повідомили у КМВА, заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць, а для декількох шкіл облаштують окремі власні підземні укриття.

«Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року», - сказано у повідомленні.

Так, за повідомелнні КМВА, всього освітніх установ комунальної форми власності у Києві - 1056, освітою охоплено понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.

Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти. Станом на 01.08.2023 завершено виконання робіт у 105.  

 Загалом укриттями вже забезпечено:

—  83% закладів дошкільної освіти;

— 91 % загальної середньої освіти;

— 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

— 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти;

Щодо форм та форматів навчання, у КМВА зазначили, що вони будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.

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