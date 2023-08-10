Около нескольких киевских школ, не имеющих своих укрытий, обустроят отдельные подземные укрытия – КГВА

Киев готовится к новому учебному году. Как сообщили в КГВА, заведения, где отсутствуют хранилища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест, а для нескольких школ обустроят отдельные собственные подземные укрытия.
«Это будут пилотные проекты. Такие постройки будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года», - говорится в сообщении.
Так, по сообщению КГВА, всего образовательных учреждений коммунальной формы собственности в Киеве – 1056, образованием охвачено более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.
В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 заведениях образования. По состоянию на 01.08.2023 завершено выполнение работ в 105.
В общем, укрытиями уже обеспечено:
- 83% заведений дошкольного образования;
- 91% общего среднего образования;
- 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;
- 75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования;
Относительно форм и форматов обучения, в КГВА отметили, что они будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличением мест в укрытиях.
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