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Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

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Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

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  1. В мире

В США суд разрешил Минюсту получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа, а соцсеть получила штраф

17:41, 10 августа 2023
Судья наложил на компанию штраф в размере 350 000 долларов за пропуск срока исполнения.
В США суд разрешил Минюсту получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа, а соцсеть получила штраф
Источник фото: AP Photo / Aleх Brandon
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Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит получил ордер на изучение документов, связанных с аккаунтом бывшего президента Дональда Трампа в Twitter, и судья наложил на компанию штраф в размере 350 000 долларов за пропуск срока исполнения.

Как пишет «АР», об этом стало известно в среду, 9 августа, из документов федерального апелляционного суда в Вашингтоне.

В январе команда специального прокурора Джека Смита получила ордер на обыск, который обязывал Twitter предоставить информацию об аккаунте Трампа после того, как суд «нашел возможную причину для поиска в аккаунте доказательств уголовных правонарушений».

Также обвинение получило право обязать Twitter не разглашать информацию об ордере.

Как пишут в издании, суд пришел к выводу, что разглашение ордера может угрожать тому, что это может поставить под угрозу текущее расследование.

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США Трамп
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