В США суд разрешил Минюсту получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа, а соцсеть получила штраф

Судья наложил на компанию штраф в размере 350 000 долларов за пропуск срока исполнения.

Источник фото: AP Photo / Aleх Brandon

Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит получил ордер на изучение документов, связанных с аккаунтом бывшего президента Дональда Трампа в Twitter, и судья наложил на компанию штраф в размере 350 000 долларов за пропуск срока исполнения.

Как пишет «АР», об этом стало известно в среду, 9 августа, из документов федерального апелляционного суда в Вашингтоне.

В январе команда специального прокурора Джека Смита получила ордер на обыск, который обязывал Twitter предоставить информацию об аккаунте Трампа после того, как суд «нашел возможную причину для поиска в аккаунте доказательств уголовных правонарушений».

Также обвинение получило право обязать Twitter не разглашать информацию об ордере.

Как пишут в издании, суд пришел к выводу, что разглашение ордера может угрожать тому, что это может поставить под угрозу текущее расследование.

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