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Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

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Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

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В США суд дозволив Мін'юсту отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа, а соцмережа отримала штраф

17:41, 10 серпня 2023
Суддя наклав на компанію штраф у розмірі 350 000 доларів за пропуск терміну виконання.
В США суд дозволив Мін'юсту отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа, а соцмережа отримала штраф
Джерело фото: AP Photo / Aleх Brandon
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Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт отримав ордер на вивчення документів, пов'язаних із акаунтом колишнього президента Дональда Трампа у Twitter, і суддя наклав на компанію штраф у розмірі 350 000 доларів за пропуск терміну виконання.

Як пише «АР», про це стало відомо в середу, 9 серпня, із документів федерального апеляційного суду у Вашингтоні.

У січні команда спеціального прокурора Джека Сміта отримала ордер на обшук, який зобов'язував Twitter надати інформацію про акаунт Трампа після того, як суд «знайшов можливу причину для пошуку в обліковому записі доказів кримінальних правопорушень».

Також обвинувачення отримало право зобов’язати Twitter не розголошувати інформацію про ордер.

Як пишуть у виданні, суд дійшов висновку, що розголошення ордеру може загрожувати тому, що це може поставити під загрозу поточне розслідування.

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США Трамп
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