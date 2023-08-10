В США суд дозволив Мін'юсту отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа, а соцмережа отримала штраф

Суддя наклав на компанію штраф у розмірі 350 000 доларів за пропуск терміну виконання.

Джерело фото: AP Photo / Aleх Brandon

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт отримав ордер на вивчення документів, пов'язаних із акаунтом колишнього президента Дональда Трампа у Twitter, і суддя наклав на компанію штраф у розмірі 350 000 доларів за пропуск терміну виконання.

Як пише «АР», про це стало відомо в середу, 9 серпня, із документів федерального апеляційного суду у Вашингтоні.

У січні команда спеціального прокурора Джека Сміта отримала ордер на обшук, який зобов'язував Twitter надати інформацію про акаунт Трампа після того, як суд «знайшов можливу причину для пошуку в обліковому записі доказів кримінальних правопорушень».

Також обвинувачення отримало право зобов’язати Twitter не розголошувати інформацію про ордер.

Як пишуть у виданні, суд дійшов висновку, що розголошення ордеру може загрожувати тому, що це може поставити під загрозу поточне розслідування.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.