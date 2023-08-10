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Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 10 серпня

11:05, 10 серпня 2023
Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, а радіаційний фон у всьому місті – в нормі.
Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 10 серпня
Зображення: freepik.com
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Станом на ранок 10 серпня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

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