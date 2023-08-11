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СБУ затримала одеситку, яка коригувала ворожі удари по місту і «була на зарплаті» у фсб

21:15, 11 серпня 2023
За даними СБУ, агентка за гроші повідомляла загарбникам про місця базування Сил оборони та фіксувала прильоти по вулицях.
СБУ затримала одеситку, яка коригувала ворожі удари по місту і «була на зарплаті» у фсб
Фото: СБУ
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СБУ затримала зрадницю, яка «була на зарплаті» у фсб за коригування повітряних ударів по Одесі. Зазначається, що за регулярну грошову «винагороду» від окупантів вона збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.

Як пише СБУ, після ворожих атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки влучань. 

За кожне виконане завдання жінка отримувала від свого «куратора» з фсб до 20 тис. у гривневому еквіваленті. «Суми» надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

Розвідінформація потрібна була рф для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Зловмисницю затримали під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з військових об’єктів.

Ворожою агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла «підзаробити».Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Під час обшуків у жінки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. 

Затриманій повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вона під вартою і вже визнала свою вину у співпраці з ворогом. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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