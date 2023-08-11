СБУ задержала одесситку, которая корректировала вражеские удары по городу и «была на зарплате» в фсб

СБУ задержала предательницу, которая «была на зарплате» в ФСБ за корректировку воздушных ударов по Одессе. Отмечается, что за регулярное денежное вознаграждение от оккупантов она собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра.
Как пишет СБУ, после вражеских атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия попаданий.
За каждое выполненное задание женщина получала от своего куратора с ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. «Суммы» поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.
Развединформация потребовалась рф для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Злоумышленницу задержали во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из военных объектов.
Вражеской агенткой оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела «подработать». Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.
В ходе обысков у женщины обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Она под стражей и уже признала свою вину в сотрудничестве с врагом. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
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