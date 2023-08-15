В Україні реєструють випадки кору – у МОЗ б’ють на сполох

МОЗ закликає громадян вакцинувати дітей, аби не допустити нової хвилі пандемії.

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В Україні зафіксували зростання випадків кору, що поширюється дуже швидко і може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Захист від цієї хвороби вимагає двох доз вакцини. Згідно з календарем щеплень України, перше щеплення проводять у дітей у віці 12 місяців, а друге – у 6 років, – повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

В МОЗ застерігають, що до введення вакцини від кору в 1963 році щороку помирало близько 2,6 мільйонів людей по всьому світу.

Існує декілька вагомих причин, чому необхідно вакцинуватися від кору:

Кір є однією з найбільш заразних інфекцій у світі. 9 із 10 невакцинованих осіб, що знаходяться у контакті з хворим, також заражаються. Хворобу можна підхопити будь-де – в дитячому таборі, дитсадку, громадському транспорті тощо. В Україні спалахи кору виникають циклічно, кожні 4-5 років. Останній спалах був відзначений у 2017-2019 роках через недостатнє охоплення вакцинацією. Кір може викликати серйозні ускладнення, такі як пневмонія, вушні інфекції, запалення мозку, і навіть призводити до інвалідності та смерті. Вірус кору пригнічує імунітет людини на кілька місяців або навіть років, що робить її більш вразливою до інших інфекцій. Проти кору не існує специфічного лікування. Єдиний надійний захист – це вакцинація.

В МОЗ також зазначають, що щеплення від кору є безпечними, ефективними і безкоштовними.

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