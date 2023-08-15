В Україні реєструють випадки кору – у МОЗ б’ють на сполох

В Україні зафіксували зростання випадків кору, що поширюється дуже швидко і може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Захист від цієї хвороби вимагає двох доз вакцини. Згідно з календарем щеплень України, перше щеплення проводять у дітей у віці 12 місяців, а друге – у 6 років, – повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
В МОЗ застерігають, що до введення вакцини від кору в 1963 році щороку помирало близько 2,6 мільйонів людей по всьому світу.
Існує декілька вагомих причин, чому необхідно вакцинуватися від кору:
- Кір є однією з найбільш заразних інфекцій у світі. 9 із 10 невакцинованих осіб, що знаходяться у контакті з хворим, також заражаються. Хворобу можна підхопити будь-де – в дитячому таборі, дитсадку, громадському транспорті тощо.
- В Україні спалахи кору виникають циклічно, кожні 4-5 років. Останній спалах був відзначений у 2017-2019 роках через недостатнє охоплення вакцинацією.
- Кір може викликати серйозні ускладнення, такі як пневмонія, вушні інфекції, запалення мозку, і навіть призводити до інвалідності та смерті.
- Вірус кору пригнічує імунітет людини на кілька місяців або навіть років, що робить її більш вразливою до інших інфекцій.
- Проти кору не існує специфічного лікування. Єдиний надійний захист – це вакцинація.
В МОЗ також зазначають, що щеплення від кору є безпечними, ефективними і безкоштовними.
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