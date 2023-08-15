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  1. В Украине

В Украине регистрируют случаи кори – в Минздраве бьют тревогу

18:53, 15 августа 2023
Минздрав призывает граждан вакцинировать детей, чтобы не допустить новой волны пандемии.
В Украине регистрируют случаи кори – в Минздраве бьют тревогу
Источник фото: ТСН

В Украине зафиксировали рост случаев кори, которая распространяется очень быстро и может привести к серьезным последствиям для здоровья. Защита от этой болезни требует двух доз вакцины. Согласно календарю прививок Украины, первую прививку проводят у детей в возрасте 12 месяцев, а вторую – в 6 лет, – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве предостерегают, что до введения вакцины от кори в 1963 году ежегодно умирало около 2,6 миллионов человек по всему миру.

Существует несколько весомых причин, почему необходимо вакцинироваться от кори:

  1. Корь является одной из самых заразных инфекций в мире. 9 из 10 невакцинированных лиц, находящихся в контакте с больным, также заражаются. Болезнь можно подхватить где угодно – в детском лагере, детском саду, общественном транспорте и т.д.
  2. В Украине вспышки кори возникают циклически, каждые 4-5 лет. Последняя вспышка была отмечена в 2017-2019 годах из-за недостаточного охвата вакцинацией.
  3. Корь может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, ушные инфекции, воспаление мозга, и даже приводить к инвалидности и смерти.
  4. Вирус кори подавляет иммунитет человека на несколько месяцев или даже лет, что делает его более уязвимым к другим инфекциям.
  5. Против кори не существует специфического лечения. Единственная надежная защита - это вакцинация.

В Минздраве также отмечают, что прививки от кори являются безопасными, эффективными и бесплатными.

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