​​3,5 млн збитків на ремонті дитячого табору на Київщині: колишньому директору повідомлено про підозру

Колишньому директору дитячого табору повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Колишньому директору дитячого табору на Київщині повідомлено про підозру за фактом розтрати 3,5 мільйона бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», підпорядкованого Департаменту освіти і науки, молоді і спорту КМДА за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», розташованим у Київській області, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів.

У подальшому на підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

При цьому, як встановило слідство, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо вартості проведених робіт і витрат.

Відповідно до висновку експертів необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт та матеріалів становить понад 3,5 млн грн.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка діям службових осіб підрядної організації.

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