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3,5 млн убытков на ремонте детского лагеря в Киевской области: бывшему директору сообщено о подозрении

21:14, 22 августа 2023
Бывшему директору детского лагеря доложено о подозрении по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.
3,5 млн убытков на ремонте детского лагеря в Киевской области: бывшему директору сообщено о подозрении
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Бывшему директору детского лагеря в Киевской области сообщено о подозрении по факту растраты 3,5 миллиона бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему директору загородного детского заведения оздоровления и отдыха «ЗМІНА», подчиненного Департаменту образования и науки, молодежи и спорта КГГА по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. ч. 4, 5 ст.191 УК Украины», — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, между детским учреждением оздоровления и отдыха «ЗМІНА», расположенным в Киевской области, и частным предприятием были заключены договоры о капитальном ремонте корпусов.

В дальнейшем из актов выполненных работ на счета подрядной организации были перечислены бюджетные средства.

При этом, как установило следствие, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения о стоимости произведенных работ и расходов.

Согласно выводу экспертов, необоснованное завышение стоимости указанных работ и материалов составляет более 3,5 млн грн.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

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