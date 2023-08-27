У Києві обмежили рух вантажівок містом

Обмеження стосується як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Джерело фото: logist.today

У Києві ввели тепловий режим та обмежили рух вантажівок.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження стосується як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Головна мета таких заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.