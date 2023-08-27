В Киеве ограничили движение грузовиков по городу

Ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Источник фото: logist.today

В Киеве ввели тепловой режим и ограничили движение грузовиков.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, временные ограничения дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом. Главная цель таких мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

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