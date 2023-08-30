У Києві врятували «Бетмена», який хотів переплисти Дніпро: фото

У столиці іноземець ледь не потонув, намагаючись переплисти Дніпро в масці «Бетмена».

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У понеділок, 28 серпня, у столиці врятували чоловіка, який намагався переплисти Дніпро у масці «Бетмена». Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Супергероєм», який ледве не втопився, виявився іноземець 1995 року народження. Він хотів подолати Дніпро, але не впорався з течією. Чоловік з останніх сил тримався на воді, але йому встигли допомогти.

«Навіть супергероям потрібна допомога поліції», — наголосили правоохоронці.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Раніше ми писали, що у Києві за день потонули дві людини.

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