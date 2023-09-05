В Україні зареєстровано кілька випадків кору – у МОЗ розповіли, хто має високі ризики захворіти

Фахівці попереджають, що кір може призвести до серйозних ускладнень.

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні зареєстровано кілька випадків кору – небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання.

Фахівці попереджають, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.

«Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі», - наголосили у МОЗ.

Серед груп людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

Діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки.

Діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору.

У вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки – пошкодження мозку.

Високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація.

Як зазначали у МОЗ, для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.

Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину їм доведеться заплатити.

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