Націоналізовано активи Міноборони білорусі та групи компаній рф

Суд стягнув на користь держави двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан».

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції України до Міністерства оборони республікии білорусь та групи компаній «Волга-Дніпро» рф стягнув в дохід держави належні їм активи – авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан», – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Таким чином, на ремонті та продовженні терміну експлуатації на державному підприємстві перебували авіаційні двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан», які належали Міністерству оборони білорусі та російській групі компаній «Волга-Дніпро».

Під час проведення санкціонованих обшуків двигуни вилучено та накладено арешт.

У Вищому антикорупційному суді прокурори довели, що російська група компаній «Волга-Дніпро» сприяла завданню істотної шкоди національній безпеці України шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення військової агресії рф проти України. Держава-агресор залучала літаки АН «Руслан» до підготовки та проведення повномасштабного вторгнення рф на територію України. Цими літаками транспортували військову техніку, доставляли військові вантажі і товари подвійного призначення з інших країн на територію рф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.