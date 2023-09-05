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  1. В Україні

Націоналізовано активи Міноборони білорусі та групи компаній рф

21:32, 5 вересня 2023
Суд стягнув на користь держави двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан».
Націоналізовано активи Міноборони білорусі та групи компаній рф
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Вищий антикорупційний суд за  позовом Міністерства юстиції України до Міністерства оборони республікии білорусь та групи компаній «Волга-Дніпро» рф стягнув в дохід держави належні їм активи – авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан», – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Таким чином, на ремонті та продовженні терміну експлуатації на державному підприємстві перебували авіаційні двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан», які належали Міністерству оборони білорусі та російській групі компаній «Волга-Дніпро».

Під час проведення санкціонованих обшуків двигуни вилучено та накладено арешт.

У Вищому антикорупційному суді прокурори довели, що російська група компаній «Волга-Дніпро» сприяла завданню істотної шкоди національній безпеці України шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення військової агресії рф проти України. Держава-агресор залучала літаки АН «Руслан» до підготовки та проведення повномасштабного вторгнення рф на територію України. Цими літаками транспортували військову техніку, доставляли військові вантажі і товари подвійного призначення з інших країн на територію рф.

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