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  1. В Украине

Национализированы активы Минобороны беларуси и группы компаний рф

21:32, 5 сентября 2023
Суд взыскал в пользу государства двигатели к самолетам АН-124-100 «Руслан».
Национализированы активы Минобороны беларуси и группы компаний рф
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Высший антикоррупционный суд по иску Министерства юстиции Украины к Министерству обороны республики беларусь и группы компаний «Волга-Днепр» взыскал в доход государства принадлежащие им активы – авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан», – сообщает Офис Генерального прокурора.

Таким образом, на ремонте и продлении срока эксплуатации на государственном предприятии находились авиационные двигатели к самолетам АН-124-100 «Руслан», которые принадлежали Министерству обороны беларуси и российской группе компаний «Волга-Днепр».

Во время проведения санкционированных обысков двигатели изъяты и наложен арест.

В Высшем антикоррупционном суде прокуроры доказали, что российская группа компаний «Волга-Днепр» способствовала нанесению существенного вреда национальной безопасности Украины путем финансирования и материально-технического обеспечения военной агрессии рф против Украины. Государство-агрессор привлекало самолеты АН «Руслан» к подготовке и проведению полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Этими самолетами транспортировали военную технику, доставляли военные грузы и товары двойного назначения из других стран на территорию рф.

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