В Украине зарегистрировано несколько случаев кори – в Минздраве рассказали, кто имеет высокие риски заболеть

Специалисты предупреждают, что корь может привести к серьезным осложнениям.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине зарегистрировано несколько случаев кори – опасного и высокозаразного инфекционного заболевания.

Специалисты предупреждают, что корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга - энцефалита, а также инвалидности и смерти.

«Инфекция чрезвычайно заразна – из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые», - отметили в Минздраве.

Среди групп людей, для которых корь особенно опасна, это:

Дети младше года, в которых корь может иметь тяжелые последствия.

Дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори.

У беременных болезнь может вызвать преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия – повреждение мозга.

Высокий риск заболеть имеют также невакцинированы медицинские работники.

Специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация.

Как отмечали в Минздраве, для защиты от кори достаточно двух доз вакцины КПК, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).

Невакцинированным взрослым нужно получить по меньшей мере одну, оптимально – две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам при надежде вакцинация от кори противопоказана.

Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей младше 18 лет является бесплатной.

Невакцинированные взрослые также могут защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину им придется заплатить.

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