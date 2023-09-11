Українці на ТОТ та за кордоном можуть безоплатно звернутися до юриста онлайн

Українці на ТОТ та за кордоном можуть безоплатно консультуватися щодо процесуальних документів або представництво інтересів у суді.

Джерело фото: legalconsult-online.com.ua

Українці, які знаходяться як на тимчасово окупованих територіях, так і за кордоном, тепер мають можливість отримати безкоштовну правову допомогу в онлайн-режимі. Ця послуга доступна для соціально вразливих верств населення, які визначені відповідно до Закону України «Про безкоштовну правову допомогу», – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, українці мають можливість отримувати безоплатну першу або другу правову допомогу дистанційно.

Для того щоб отримати роз'яснення з питань права або скористатися послугами юриста, таким як підготовка процесуальних документів або представництво інтересів у суді, достатньо надіслати заяву на вказану електронну адресу центру, який надає безкоштовну правову допомогу.

Відповідний порядок був затверджений наказом Міністерства юстиції України від 21 серпня 2023 року № 2994/5.

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