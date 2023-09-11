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  1. В Украине

Украинцы на ВОТ и за рубежом могут бесплатно обратиться к юристу онлайн

16:23, 11 сентября 2023
Украинцы на ВОТ и за рубежом могут бесплатно консультироваться по процессуальным документам или представительство интересов в суде.
Украинцы на ВОТ и за рубежом могут бесплатно обратиться к юристу онлайн
Источник фото: legalconsult-online.com.ua
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Украинцы, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и за рубежом, теперь имеют возможность получить бесплатную правовую помощь в онлайн-режиме. Эта услуга доступна для социально уязвимых слоев населения, которые определены в соответствии с Законом Украины "О бесплатной правовой помощи", - сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, украинцы имеют возможность получать бесплатную первую или вторую правовую помощь дистанционно.

Для того чтобы получить разъяснения по вопросам права или воспользоваться услугами юриста, таким как подготовка процессуальных документов или представительство интересов в суде, достаточно отправить заявление на указанный электронный адрес центра, который предоставляет бесплатную правовую помощь.

Соответствующий порядок был утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 21 августа 2023 года № 2994/5.

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