Где получить архивную справку о рождении, бракосочетании, разводе, смерти: подробности

Акты регистрации гражданского состояния хранятся в государственном архиве.

Каждый год, после завершения 75-летнего периода хранения, государственные архивы принимают на постоянное хранение книги государственной регистрации актов гражданского состояния и метрические книги, – сообщает Министерство юстиции Украины.

В случае, если акт гражданского состояния был зарегистрирован менее 75 лет назад, то для получения этих документов рекомендуется обращаться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства.

После завершения 75-летнего периода хранения в отделах регистрации актов гражданского состояния можно получить справку и обратиться в соответствующий государственный архив в области или городе Киеве для получения необходимых документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.