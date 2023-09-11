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Система военной юстиции должна включать в себя военную полицию, военную прокуратуру, военные суды и военную адвокатуру, – начальник ГУ военной юстиции Минобороны

Мы предлагали сосредоточить рассмотрение военных дел в судах, приближенных к зоне ведения боевых действий, – начальник Главного управления военной юстиции Минобороны Алексей Муравьев.

Банки будут тщательнее проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности

Банк в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Полицейский подрабатывал таксистом во время комендантского часа, но получил протокол о совместительстве: что решил суд

О полицейском все рассказала суду клиентка такси, но он смог избежать больших  неприятностей

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В Украине

Где получить архивную справку о рождении, бракосочетании, разводе, смерти: подробности

11:24, 11 сентября 2023
Акты регистрации гражданского состояния хранятся в государственном архиве.
Где получить архивную справку о рождении, бракосочетании, разводе, смерти: подробности
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Каждый год, после завершения 75-летнего периода хранения, государственные архивы принимают на постоянное хранение книги государственной регистрации актов гражданского состояния и метрические книги, – сообщает Министерство юстиции Украины.

В случае, если акт гражданского состояния был зарегистрирован менее 75 лет назад, то для получения этих документов рекомендуется обращаться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства.

После завершения 75-летнего периода хранения в отделах регистрации актов гражданского состояния можно получить справку и обратиться в соответствующий государственный архив в области или городе Киеве для получения необходимых документов.

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    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації