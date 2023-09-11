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  1. В Україні

Де отримати архівну довідку про народження, одруження, розлучення, смерть: подробиці

11:24, 11 вересня 2023
Акти реєстрації цивільного стану зберігаються в державному архіві.
Де отримати архівну довідку про народження, одруження, розлучення, смерть: подробиці
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Кожного року, після завершення 75-річного періоду зберігання, державні архіви приймають на постійне зберігання книги державної реєстрації актів цивільного стану та метричні книги, – повідомляє Міністерство юстиції України.

У випадку, якщо акт цивільного стану був зареєстрований менше 75 років тому, то для отримання цих документів рекомендується звертатися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Після завершення 75-річного періоду зберігання у відділах реєстрації актів цивільного стану можна отримати довідку та звернутися до відповідного державного архіву в області або місті Києві для отримання необхідних документів.

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