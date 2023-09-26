Потрібно звернутися до поліції будь-яким зручним способом та повідомити про зникнення дитини.

Ілюстративне зображення: Vgorode.ua

У Департаменті комунікації МВС України пояснили, що робити якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території.

По-перше, потрібно звернутися до поліції будь-яким зручним способом та повідомити про зникнення дитини. Надати всю доступну інформацію, що може допомогти в пошуку.

Друге – зібрати дані про дитину.

«Запишіть її повне ім’я, дату народження (вік), обставини та місце зникнення, коло спілкування (у тому числі у соціальних мережах), зовнішні ознаки: зріст, тілобудову (вагу), колір волосся та очей, одяг. Знайдіть фотографії дитини та іншу ідентифікаційну інформацію.

Важливо! Зберігайте постійний зв'язок з поліцією. Дотримуйтесь інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських», - наголошують у МВС.

Окрім того, фахівці просять не публікувати надто багато інформації онлайн, адже такі дії можуть завдати шкоди безпеці дитини.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.