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  1. В Україні

Що робити, якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території

17:39, 26 вересня 2023
Потрібно звернутися до поліції будь-яким зручним способом та повідомити про зникнення дитини.
Що робити, якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території
Ілюстративне зображення: Vgorode.ua
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У Департаменті комунікації МВС України пояснили, що робити якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території.

По-перше, потрібно звернутися до поліції будь-яким зручним способом та повідомити про зникнення дитини. Надати всю доступну інформацію, що може допомогти в пошуку.

Друге – зібрати дані про дитину.

«Запишіть її повне ім’я, дату народження (вік), обставини та місце зникнення, коло спілкування (у тому числі у соціальних мережах), зовнішні ознаки: зріст, тілобудову (вагу), колір волосся та очей, одяг. Знайдіть фотографії дитини та іншу ідентифікаційну інформацію. 

Важливо! Зберігайте постійний зв'язок з поліцією. Дотримуйтесь інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських», - наголошують у МВС.

Окрім того, фахівці просять не публікувати надто багато інформації онлайн, адже такі дії можуть завдати шкоди безпеці дитини.

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