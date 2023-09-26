Следует обратиться в полицию любым удобным способом и сообщить об исчезновении ребенка.

Иллюстративное изображение: Vgorode.ua

В Департаменте коммуникации МВД Украины объяснили, что делать, если пропал ребенок на временно оккупированной территории.

Во-первых, следует обратиться в полицию любым удобным способом и сообщить об исчезновении ребенка. Предоставить всю доступную информацию, которая поможет в поиске.

Второе – собрать данные о ребенке.

«Запишите ее полное имя, дату рождения (возраст), обстоятельства и место исчезновения, круг общения (в том числе в социальных сетях), внешние признаки: рост, телосложение (вес), цвет волос и глаз, одежду. Найдите фотографии ребенка и другую идентификационную информацию.

Важно! Сохраняйте постоянную связь с полицией. Следуйте инструкциям следователей и ювенальных полицейских», - отмечают в МВД.

Кроме того, специалисты просят не публиковать слишком много информации онлайн, ведь такие действия могут нанести вред безопасности ребенка.

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