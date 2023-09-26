Австралия продлила действие штрафных пошлин на товары, импортируемые из россии и Белоруссии

Правительство Австралии приняло решение продлить действие штрафных пошлин на импортируемые из россии и Беларуси товары до октября 2025 года.

Австралия продлила действие штрафных пошлин на импортируемые из россии и Беларуси товары до октября 2025 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии.

«россия не может рассчитывать на выгоды от международной торговли, когда ее действия нарушают международное верховенство права. Мы продолжаем экономическое давление на Россию и Белоруссию, продлив применение дополнительного тарифа на товары из этих стран еще на 24 месяца», — заявил министр торговли и туризма Дон Фаррелл.

Отмечается, что Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы увеличить расходы россии из-за целевых санкций и торговых мер, которые уменьшают способность россии финансировать свою незаконную и аморальную войну в Украине.

Во второй половине прошлого года импорт из рф упал более чем на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Австралия снова призывает россию немедленно вывести свои войска с украинской территории, а Беларусь прекратить поддержку бессмысленной войны россии. Австралия подтверждает нашу твердую поддержку суверенитета Украины и украинского народа», — говорится в сообщении.

Дополнительный 35-процентный тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года.

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