Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі

Уряд Австралії ухвалив рішення продовжити дію штрафних мит на імпортовані з росії та Білорусі товари до жовтня 2025 року.

Австралія продовжила дію штрафних мит на імпортовані з росії та Білорусі товари до жовтня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

«росія не може розраховувати на вигоди від міжнародної торгівлі, коли її дії порушують міжнародне верховенство права. Ми продовжуємо економічний тиск на росію та Білорусь, подовживши застосування додаткового тарифу на товари з цих країн ще на 24 місяці», — заявив міністр торгівлі та туризму Дон Фаррелл.

Зазначається, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб збільшити витрати росії через цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність росії фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.

У другій половині минулого року імпорт з рф впав більш ніж на 95% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

«Австралія знову закликає росію негайно вивести свої війська з української території, а Білорусь — припинити підтримку безглуздої війни росії. Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу», — йдеться у повідомленні.

Додатковий 35-відсотковий тариф на російський імпорт був вперше запроваджений у квітні 2022 року.

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