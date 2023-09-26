Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

Київський окружний адміністративний суд отримає гроші для працівників апарату суду

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл фінансування.

Донори та українські посадовці обговорили проект Плану реформ для України, - Сергій Марченко пояснив, що потреба у міжнародному фінансуванні у 2024 році становить близько $43 млрд

Раніше член Керівного комітету від США Майк Пайл передав на розгляд Платформи донорів проект Плану реформ, в якому йдеться про створення ВАСУ, перевірку суддів Верховного Суду, зміни у структурі НАБУ і САП

  1. У світі

Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі

17:20, 26 вересня 2023
Уряд Австралії ухвалив рішення продовжити дію штрафних мит на імпортовані з росії та Білорусі товари до жовтня 2025 року.
Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Австралія продовжила дію штрафних мит на імпортовані з росії та Білорусі товари до жовтня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

«росія не може розраховувати на вигоди від міжнародної торгівлі, коли її дії порушують міжнародне верховенство права. Ми продовжуємо економічний тиск на росію та Білорусь, подовживши застосування додаткового тарифу на товари з цих країн ще на 24 місяці», — заявив міністр торгівлі та туризму Дон Фаррелл.

Зазначається, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб збільшити витрати росії через цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність росії фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.

У другій половині минулого року імпорт з рф впав більш ніж на 95% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

«Австралія знову закликає росію негайно вивести свої війська з української території, а Білорусь — припинити підтримку безглуздої війни росії. Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу», — йдеться у повідомленні.

Додатковий 35-відсотковий тариф на російський імпорт був вперше запроваджений у квітні 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду