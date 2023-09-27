Будував кар‘єру «правоохоронця» під час окупації: колаборант 13 років проведе за ґратами

Колаборант планував втекти від українського правосуддя, проте йому це не вдалось.

У Харківській обласні суд визнав винним громадянина у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років, передає Офіс Генерального прокурора.

Під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом. Він колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

«У серпні 2022 року він добровільно зайняв посаду «слідчого» у незаконному правоохоронному органі «Пункт полиции № 2 (пгт Шевченково) Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Колаборант складав документи про проведення «слідчих дій», здійснював підвищення кваліфікації шляхом вивчення законодавства рф про правоохоронні органи», - сказано у повідомленні.

Крім того, він разом з російськими військовими проводив «обшуки» у цивільного населення.

Чоловік планував втекти від українського правосуддя, проте йому це не вдалось. Вже через день після деокупації громади правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали.

Раніше ми писали, що повідомлено про підозру псевдоректору луганського медуніверситету у антиукраїнській пропаганді.

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