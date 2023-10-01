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  1. В Україні

Мін’юст затвердив дорожню карту у сфері банкрутства

13:06, 1 жовтня 2023
Дорожня карта направлена на формування і реалізацію державної політики у сфері банкрутства та неплатоспроможності.
Мін’юст затвердив дорожню карту у сфері банкрутства
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Міністерством юстиції України прийнято наказ від 26 вересня № 3427/5 «Про затвердження Дорожньої карти щодо діяльності з розбудови потенціалу для підтримки впровадження Кодексу України з процедур банкрутства». Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Дорожня карта — це документ, підготовлений Міністерством юстиції України, в якому викладена узгоджена позиція ключових стейкхолдерів у сфері банкрутства/неплатоспроможності щодо цілей і ключових завдань діяльності з розбудови ефективних механізмів врегулювання виконання зобов'язань через застосування процедур банкрутства на наступні три роки.

«Дорожня карта, направлена на формування і реалізацію державної політики у сфері банкрутства/неплатоспроможності відповідно до кращих міжнародних порівняльних практик та принципів Європейського Союзу, посилення торговельно-економічних відносин і подальшої європейської інтеграції України.

Документом визначено шість розділів із визначенням цілей і завдань, які мають бути досягнуті і виконані.

Враховуючи динамічний характер сфери банкрутства та відновлення платоспроможності, що обумовлено безперервними змінами в економіці та фінансовій системі, зазначена дорожня карта може бути переглянута відповідно, у разі зміни потреб чи пріоритетів ключових стейкхолдерів», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про солідарну відповідальність у справі про банкрутство: огляд судової практики КГС ВС.

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