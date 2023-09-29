Солідарна відповідальність у справі про банкрутство: огляд судової практики КГС ВС

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КГС ВС за липень 2023 року.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КГС ВС за липень 2023 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

обставин для покладення у справі про банкрутство юридичної особи солідарної відповідальності в разі множинності її суб’єктів;

кола суб’єктів солідарної відповідальності за правилами ч. 6 ст. 34 КУзПБ в разі зміни керівництва боржника.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

право СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії з метою реалізації Закону України «Про санкції»;

наявність підстав для зменшення розміру судового збору та/або відстрочення його сплати за подання позову міноритарним акціонером товариства у спорі, пов’язаному з процедурою примусового викупу його акцій (сквіз-аут).

У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, викладено правові висновки щодо:

наслідків зазначення в проєктах договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації ціни продажу, нижчої від результатів оцінки вартості майна на підставі рішення міської ради про застосування знижувального коефіцієнта;

невиконання орендарем, звільненим від сплати орендних платежів на час воєнного стану, додаткової умови договору оренди про внесення наперед орендних платежів не менш ніж за шість місяців.

У постанові ОП КГС ВС зроблено висновок про те, що поняття «арбітражна угода» та «угода про передачу спору на вирішення іншої держави» не є тотожними і укладення кожної з них має різні правові наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.