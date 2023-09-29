Солідарна відповідальність у справі про банкрутство: огляд судової практики КГС ВС

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КГС ВС за липень 2023 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:
- обставин для покладення у справі про банкрутство юридичної особи солідарної відповідальності в разі множинності її суб’єктів;
- кола суб’єктів солідарної відповідальності за правилами ч. 6 ст. 34 КУзПБ в разі зміни керівництва боржника.
У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:
- право СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії з метою реалізації Закону України «Про санкції»;
- наявність підстав для зменшення розміру судового збору та/або відстрочення його сплати за подання позову міноритарним акціонером товариства у спорі, пов’язаному з процедурою примусового викупу його акцій (сквіз-аут).
У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, викладено правові висновки щодо:
- наслідків зазначення в проєктах договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації ціни продажу, нижчої від результатів оцінки вартості майна на підставі рішення міської ради про застосування знижувального коефіцієнта;
- невиконання орендарем, звільненим від сплати орендних платежів на час воєнного стану, додаткової умови договору оренди про внесення наперед орендних платежів не менш ніж за шість місяців.
У постанові ОП КГС ВС зроблено висновок про те, що поняття «арбітражна угода» та «угода про передачу спору на вирішення іншої держави» не є тотожними і укладення кожної з них має різні правові наслідки.
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