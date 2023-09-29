Єврокомісія планує збільшити фінансування країнам-кандидатам в ЄС

Виконавчий орган ЄС пропонує додаткове фінансування для країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

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Єврокомісія планує найближчим часом запропонувати виділити більше грошей країнам, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу та надати їм доступ до єдиного ринку для прискорення підготовки до членства. Про це повідомив комісар ЄС з розширення Олівер Варгеї, пише Reuters.

Зараз вісім країн мають статус кандидатів у ЄС: Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна. Дві інші країни, Грузія і Косово, є потенційними кандидатами на майбутнє.

Варгеї повідомив, що вже через декілька тижнів Європейська комісія представить новий підхід до розширення ЄС, включаючи 10 країн-кандидатів або країн із європейською перспективою.

ЄС планує надати фінансування для прискореного інтегрування країн-кандидатів у структуру ЄС. Це фінансування буде спрямоване на допомогу цим країнам у підготовці до їхнього членства у ЄС, зокрема за допомогою плану розвитку Західних Балкан, з метою зменшення «економічного та соціального відставання» між цими країнами та іншими країнами ЄС.

Цей план передбачає поступовий доступ країн до єдиного ринку ЄС, де товари, послуги, робоча сила та капітал зможуть вільно переміщатися ще до їхнього повноправного членства в ЄС.

«Ми хочемо створити можливість поступово інтегрувати ці країни у єдиний ринок, у чотири свободи, вже до вступу, тому що це буде на благо як Євросоюзу, так і країн-кандидатів», – сказав Варгеї.

Зазначається, що для виконання цих планів буде потрібно виділити більше фінансових ресурсів ЄС для країн-кандидатів з метою прискорення реформ, необхідних для приєднання до ЄС.

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