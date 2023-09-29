Фінляндія вводить цілодобовий контроль на кордоні, щоб не пускати російські авто з Норвегії

Фінляндія та країни Балтії розгортають контроль на кордоні, щоб не впускати російські автомобілі.

Джерело фото: ukrinform

Минуло два тижні від того часу, коли Фінляндія та інші країни Балтії та Польща взяли на себе зобов'язання розвертати у зворотному напрямку на кордоні всі російські автомобілі. Проте, проблему створює Норвегія, яка досі допускає в'їзд через Стурскуг, найпівнічніший кордон Європи з росією, – повідомляє The Barents Observer.

Митники Норвегії та Фінляндії підтверджують, що були задіяні додаткові ресурси для здійснення контролю на кордоні з єдиною метою – зупиняти автомобілі з російськими номерними знаками.

Зараз кордон контролюється цілодобово, а політика Фінляндії щодо в'їзду на її територію обмежена для автомобілів з росії згідно з оновленою політикою Європейської комісії, опублікованою 8 вересня, яка наголошує на дотриманні санкцій стосовно російських авто.

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