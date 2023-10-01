У Києві в багатоповерхівці впав балкон: фото та відео

На Солом’янці відпала частина балкону в будинку.

У неділю, 1 жовтня, в житловому багатоквартирному будинку у Солом'янському районі Києва обвалилися конструкції балкона. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Інцидент стався на вулиці Преображенській.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що балконна конструкція обвалилася на шостому поверсі дев'ятиповерхової висотки.

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