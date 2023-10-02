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  1. В Україні

Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась

14:09, 2 жовтня 2023
Він зазначив, що на тлі потенційного «шатдауну» в США «рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було».
Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась
Фото: УП
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у Конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого "шатдауну" підтримка з боку країни не ослабла. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві.

"Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами", - заявив Кулеба.

За його словами, на тлі потенційного "шатдауну" в США "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

"Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася", – зазначив міністр.

Він наголосив, що у США розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу". 

Нагадаємо, що в США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. 

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що ситуація навколо ухвалення у США тимчасового бюджету не зупинить надходження допомоги в Україну, яку було оголошено раніше. 

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