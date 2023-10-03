На Кіровоградщині судитимуть правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та порушуючи правила безпеки посадив в легкове авто сімох пасажирів.

Державне бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування стосовно правоохоронця, який напідпитку вчинив смертельну ДТП поблизу селища Новгородка у Кіровоградській області. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«У червні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та порушуючи правила безпеки посадив в легкове авто сімох пасажирів. Він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася.

Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів отримали численні травми. Водій не надав підліткам допомогу та втік з місця аварії», - сказано у повідомленні.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб та залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України, ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Кіровоградщині сталася ДТП з трьома загиблими та двома травмованими неповнолітніми. На місці затримано водія-правоохоронця.

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