Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Велика Палата Верховного Суду визначила критерії віднесення органів державної влади до правоохоронних, адже законодавство таких не містить

Законодавство, зокрема Кримінальний кодекс, не дає чіткого визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу», - що вирішила Велика Палата ВС.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Законодавство, яке визначає порядок призначення та звільнення вищого командування ЗСУ, не покладає на Президента обов’язок вказувати в указах підстави призначення чи звільнення, - позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу стосовно звільнення екс-командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

  1. В Україні

В Україні створили на основі штучного інтелекту безкоштовний генератор казок

11:48, 8 жовтня 2023
Троє харків’ян запустили сервіс Kazka, який за допомогою штучного інтелекту генерує казки українською мовою.
В Україні створили на основі штучного інтелекту безкоштовний генератор казок
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці розробили безоплатний ШІ-сервіс Kazka.fun, що генерує дитячі казки українською мовою.

Як пише видання «Люк», ідея створити такий генератор виникла в Зої Стеценко, коли вона захотіла навчити сина любити книжки і зіштовхнулася із тим, що дитина хоче читати тільки свої казки. Тоді жінка вирішила створити генератор казок.

На старті він був простої форми, без дизайну. Згодом до роботи над сервісом долучилися друг Зої Артем Буйновський та її чоловік Володимир Стеценко.

«Cервіс хочемо принципіально залишити безплатним, бо його основна мета — бути доступним для дітей в будь-яких обставинах, незалежно від статків родини та місця перебування», - зазначив Володимир Стеценко.

Щоб створити свою казку вам потрібно зареєструватися на Kazka.fun, аби отримати доступ до генерації п’яти казок на добу. У формі необхідно вказати ім’я героя та вибрати тему казки: джунглі, козаки, пірати, супергерої тощо. Ви також можете ввести ключові сюжетні повороти, але це не обов’язково — все інше штучний інтелект зробить сам.

Інтерфейс платформи Kazka.fun/lyuk.media

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя