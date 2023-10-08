В Україні створили на основі штучного інтелекту безкоштовний генератор казок

Троє харків’ян запустили сервіс Kazka, який за допомогою штучного інтелекту генерує казки українською мовою.

Зображення: freepik.com

Українці розробили безоплатний ШІ-сервіс Kazka.fun, що генерує дитячі казки українською мовою.

Як пише видання «Люк», ідея створити такий генератор виникла в Зої Стеценко, коли вона захотіла навчити сина любити книжки і зіштовхнулася із тим, що дитина хоче читати тільки свої казки. Тоді жінка вирішила створити генератор казок.

На старті він був простої форми, без дизайну. Згодом до роботи над сервісом долучилися друг Зої Артем Буйновський та її чоловік Володимир Стеценко.

«Cервіс хочемо принципіально залишити безплатним, бо його основна мета — бути доступним для дітей в будь-яких обставинах, незалежно від статків родини та місця перебування», - зазначив Володимир Стеценко.

Щоб створити свою казку вам потрібно зареєструватися на Kazka.fun, аби отримати доступ до генерації п’яти казок на добу. У формі необхідно вказати ім’я героя та вибрати тему казки: джунглі, козаки, пірати, супергерої тощо. Ви також можете ввести ключові сюжетні повороти, але це не обов’язково — все інше штучний інтелект зробить сам.

Інтерфейс платформи Kazka.fun/lyuk.media

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