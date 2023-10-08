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росія хоче збільшити виробництво дронів-камікадзе: осінь і зима в Україні стануть рекордними за обстрілами

11:30, 8 жовтня 2023
росія планує збільшити виробництво дронів, але без допомоги Ірану не обійтися, – Ігнат.
росія хоче збільшити виробництво дронів-камікадзе: осінь і зима в Україні стануть рекордними за обстрілами
Джерело фото: BBC
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Україна очікує рекордну кількість атак російських дронів-камікадзе цієї осені та взимку. Крана-агресор випустила по понад 500 безпілотників по території України протягом вересня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед», – сказав він.

Він також наголосив, що росія планує збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед», проте без допомоги Ірану ймовірно це було б неможливо. Протягом минулого опалювального сезону проти України було використано понад 1000 таких дронів, і зараз кількість їх застосувань зростає.

Речник ПС ЗСУ зауважив, що росія в першу чергу націлює свої атаки на портову інфраструктуру, об'єкти аграрного сектора, військові об'єкти, склади та аеродроми. Ворог може використовувати 20-30 дронів за один раз, іноді ще більше.

«Є ознаки того, що воно буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування. Але без Ірану навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти. Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників «Шахед», то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі», – зазначив Ігнат.

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