Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

россия хочет увеличить производство дронов-камикадзе: осень и зима в Украине станут рекордными по обстрелам

11:30, 8 октября 2023
россия планирует увеличить производство дронов, но без помощи Ирана не обойтись, – Игнат.
россия хочет увеличить производство дронов-камикадзе: осень и зима в Украине станут рекордными по обстрелам
Источник фото: BBC
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина ожидает рекордное количество атак российских дронов-камикадзе этой осенью и зимой. Страна-агрессор выпустила по более 500 беспилотников по территории Украины в течение сентября. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед», – сказал он.

Он также отметил, что россия планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе типа «Шахед», однако без помощи Ирана вероятно это было бы невозможно. В течение прошлого отопительного сезона против Украины было использовано более 1000 таких дронов, и сейчас количество их применений растет.

Представитель ВС ВСУ отметил, что россия в первую очередь нацеливает свои атаки на портовую инфраструктуру, объекты аграрного сектора, военные объекты, склады и аэродромы. Враг может использовать 20-30 дронов за один раз, иногда еще больше.

«Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, которые поступают от определенных экспертов, там есть наращивание. Но без Ирана вряд ли они смогут самостоятельно производить. Если производство налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников «Шахед», то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут изготавливать сами», – отметил Игнат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області