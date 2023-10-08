россия хочет увеличить производство дронов-камикадзе: осень и зима в Украине станут рекордными по обстрелам

россия планирует увеличить производство дронов, но без помощи Ирана не обойтись, – Игнат.

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Украина ожидает рекордное количество атак российских дронов-камикадзе этой осенью и зимой. Страна-агрессор выпустила по более 500 беспилотников по территории Украины в течение сентября. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед», – сказал он.

Он также отметил, что россия планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе типа «Шахед», однако без помощи Ирана вероятно это было бы невозможно. В течение прошлого отопительного сезона против Украины было использовано более 1000 таких дронов, и сейчас количество их применений растет.

Представитель ВС ВСУ отметил, что россия в первую очередь нацеливает свои атаки на портовую инфраструктуру, объекты аграрного сектора, военные объекты, склады и аэродромы. Враг может использовать 20-30 дронов за один раз, иногда еще больше.

«Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, которые поступают от определенных экспертов, там есть наращивание. Но без Ирана вряд ли они смогут самостоятельно производить. Если производство налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников «Шахед», то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут изготавливать сами», – отметил Игнат.

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