В Украине создали на основе искусственного интеллекта бесплатный генератор сказок

Трое харьковчан запустили сервис Kazka, который с помощью искусственного интеллекта генерирует сказки на украинском языке.

Изображение: freepik.com

Украинцы разработали бесплатный ИИ-сервис Kazka.fun, генерирующий детские сказки на украинском языке.

Как пишет издание «Люк», идея создать такой генератор возникла у Зои Стеценко, когда она захотела научить сына любить книги и столкнулась с тем, что ребенок хочет читать только свои сказки. Тогда женщина решила создать генератор сказок.

На старте он был простой формы, без дизайна. Впоследствии к работе над сервисом присоединились друг Зои Артем Буйновский и ее муж Владимир Стеценко.

«Сервис хотим принципиально оставить бесплатным, потому что его основная цель – быть доступным для детей в любых обстоятельствах, независимо от состояния семьи и места пребывания», - отметил Владимир Стеценко.

Чтобы создать свою сказку, вам нужно зарегистрироваться на Kazka.fun, чтобы получить доступ к генерации пяти сказок в сутки. В форме необходимо указать имя героя и выбрать тему сказки: джунгли, казаки, пираты, супергерои. Вы также можете ввести ключевые сюжетные повороты, но это не обязательно – все остальное искусственный интеллект сделает сам.

Интерфейс платформы Kazka.fun/lyuk.media

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