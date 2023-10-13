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Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено слідство у справі Сергія Скуратовського

11:41, 13 жовтня 2023
Справа стосується заволодіння правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків.
Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено слідство у справі Сергія Скуратовського
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НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Про це повідомляє САП. 

Серед підозрюваних: народний депутат України VIII скликання – організатор схеми та ще 6 осіб, а саме:

  • - помічниця нардепа з фінансових питань;
  • - начальник слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ (обіймав посаду до 2020 р.);
  • - начальник управління менеджменту активів АРМА (обіймав посаду у період червень 2018 р. - січень 2020 р.);
  • - генеральний директор ДП «СЕТАМ» (обіймав посаду у період травень 2016 р. - лютий 2020 р.);
  • - заступник генерального директора ДП «СЕТАМ» (обіймає посаду з жовтня 2017 р. по теперішній час);
  • - оцінювач.

У САП не називаєють прізвище екс-депутата, але відомо, що йдеться про Сергія Скуратовського.

На сьогодні детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).

З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу, пише САП. 

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

Також слідством зібрані докази того, що колишній народний депутат та його помічник надавали начальнику відділення ГС СБУ за вчинювані останнім дії неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та об’єкту нерухомості на загальну суму близько 3 млн грн.

Раніше ми писали, що ВАКС на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Скуратовському та визначив йому заставу у розмірі 8 млн грн.

2 жовтня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Сергію Скуратовському.

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