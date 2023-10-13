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Завладение более 160 млн грн банка: завершено следствие по делу Сергея Скуратовского

11:41, 13 октября 2023
Дело касается завладения правами требования по кредитам и причинения частному банку свыше 160 млн грн убытков.
Завладение более 160 млн грн банка: завершено следствие по делу Сергея Скуратовского
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НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по завладению правами требования по кредитам и причинению частному банку более 160 млн грн убытков. Об этом сообщает САП.

Среди подозреваемых: народный депутат Украины VIII созыва – организатор схемы и еще 6 человек, а именно:

  • помощница нардепа по финансовым вопросам;
  • начальник следственного отделения Главного следственного управления СБУ (занимал должность до 2020 г.);
  • начальник управления менеджмента активов АРМА (занимал должность в период июнь 2018 г. – январь 2020 г.);
  • генеральный директор ГП «СЕТАМ» (занимал должность в период май 2016 г. – февраль 2020 г.);
  • заместитель генерального директора ГП «СЕТАМ» (занимает должность с октября 2017 г. по настоящее время);
  •  оценщик.

В САП не называют фамилию экс-депутата, но известно, что речь идет о Сергее Скуратовском.

На сегодняшний день детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, будучи фактическим собственником ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и народного избранника).

Во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (на момент сообщения о подозрении лицо занимало руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам» , а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа права требования на указанную недвижимость по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо, пишет САП.

Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 160 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Также следствием собраны доказательства того, что бывший народный депутат и его помощник предоставляли начальнику отделения ГС СБУ за совершаемые последним действия неправомерную выгоду в виде денежных средств и объекта недвижимости на общую сумму около 3 млн грн.

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