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Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Зрада скасовується: якими насправді будуть зміни в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня

16:20, 13 жовтня 2023
З 1 грудня постачання гуманітарних товарів буде простим, прозорим, та здійснюватися виключно в цифровий спосіб.
Зрада скасовується: якими насправді будуть зміни в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня
Джерело фото: today.vn.ua
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В мережі шириться інформація, що, нібито, з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи, зокрема дарчі листи, плани розподілів, листи набувачів, коди УКТЗЕД товарів. Мінсоцполітики спростувало цей міф. Навпаки, зміни в законодавстві скасовують необхідність для благодійних організацій подавати весь список додаткових паперів, які вимагалися до війни.

Раніше це створювало суттєві ризики «ручного регулювання», непрозорості, з одного боку, а з іншого – значне навантаження на кожну благодійну організацію, яка хотіла поставляти свою допомогу тим, хто її потребує.

Тому Мінсоцполітики розробило, а Уряд – підтримав нову постанову, відповідно до якої треба буде подавати лише декларацію з найменуванням товарів і їх орієнтовною вагою/кількістю, а решту перерахованих документів – скасовує.

Так, з 1 грудня 2023 року ввезення і постачання гуманітарних товарів буде простим, прозорим, та здійснюватись виключно в цифровий спосіб.

Зазначені зміни також включають автоматичну реєстрацію отримувачів в Єдиному реєстрі отримувачів, скасування гарантійних листів від військових, спрощене електронне внесення інформації про товари гуманітарної допомоги, зручне декларування у формі паперового або електронного документації, спрощене звітування та наявність усієї інформації у електронному кабінеті.

«Відтак, причин для «зради» немає. Навпаки, є – «перемога». Прозорості, спрощення, цифровізації – над старими, неефективними і бюрократичними процедурами», – додали в Мінсоцполітики.

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