Зрада скасовується: якими насправді будуть зміни в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня

З 1 грудня постачання гуманітарних товарів буде простим, прозорим, та здійснюватися виключно в цифровий спосіб.

Джерело фото: today.vn.ua

В мережі шириться інформація, що, нібито, з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи, зокрема дарчі листи, плани розподілів, листи набувачів, коди УКТЗЕД товарів. Мінсоцполітики спростувало цей міф. Навпаки, зміни в законодавстві скасовують необхідність для благодійних організацій подавати весь список додаткових паперів, які вимагалися до війни.

Раніше це створювало суттєві ризики «ручного регулювання», непрозорості, з одного боку, а з іншого – значне навантаження на кожну благодійну організацію, яка хотіла поставляти свою допомогу тим, хто її потребує.

Тому Мінсоцполітики розробило, а Уряд – підтримав нову постанову, відповідно до якої треба буде подавати лише декларацію з найменуванням товарів і їх орієнтовною вагою/кількістю, а решту перерахованих документів – скасовує.

Так, з 1 грудня 2023 року ввезення і постачання гуманітарних товарів буде простим, прозорим, та здійснюватись виключно в цифровий спосіб.

Зазначені зміни також включають автоматичну реєстрацію отримувачів в Єдиному реєстрі отримувачів, скасування гарантійних листів від військових, спрощене електронне внесення інформації про товари гуманітарної допомоги, зручне декларування у формі паперового або електронного документації, спрощене звітування та наявність усієї інформації у електронному кабінеті.

«Відтак, причин для «зради» немає. Навпаки, є – «перемога». Прозорості, спрощення, цифровізації – над старими, неефективними і бюрократичними процедурами», – додали в Мінсоцполітики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.